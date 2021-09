Dirigente do Fed não espera altas de juros antes do fim de 2022 ou começo de 2023

Da Redação

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na Filadélfia, Patrick Harker, disse nesta quarta-feira, 29, que não espera ver aumentos de juros pelo Fed antes do fim de 2022 ou começo de 2023.

Harker, que falou durante evento virtual da Risk Management Association, afirmou também que logo chegará o momento de o Fed começar o tapering - ou redução gradual de suas compras de ativos -, de forma lenta e metódica. Segundo ele, as compras de ativos não estão ajudando muito a economia, no momento.

Harker, que não vota nas reuniões de política monetária do Fed este ano, previu que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA crescerá cerca de 6,5% em 2021 e 3,5% no próximo ano. Ele disse também que o crescimento dos EUA poderá ser gravemente prejudicado se o Congresso não aprovar a elevação do teto da dívida americana.

Para a inflação, Harker prevê taxa de 4% este ano e um pouco acima de 2% em 2022.

Em relação à perspectiva econômica, Harker disse que os riscos negativos incluem problemas de oferta persistentes e eventuais novos surtos de covid-19.