Dirigente do Fed fala em inflação 'particularmente alarmante' nos EUA

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Patrick Harker, afirma que a inflação está muito elevada para a maioria dos bens e serviços na economia dos Estados Unidos. "Mas eu acho a inflação na moradia, junto com a da inflação, particularmente alarmante", argumenta, em texto publicado hoje no site da distrital.

Harker comenta a situação do mercado imobiliário. Ele aponta que os preços das moradias avançam em nível nacional. Desde a Grande Recessão, os EUA não têm construído moradias suficientes para manter o crescimento dos preços em nível "relativamente modesto", analisa ele. "Na maioria das estimativas, estamos vários milhões de residências atrás de onde precisamos estar."

O dirigente ressalta a importância do setor de moradia e de que a inflação nele fique sob controle. "A política monetária tem um papel a jogar aqui, e o Federal Reserve está trabalhando para estabilizar a inflação e colocar a economia em nível mais firme para o longo prazo", afirma ele. Ele diz que esse trabalho depende não só do Fed, mas também do governo federal e das administrações estaduais e locais.