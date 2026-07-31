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ECONOMIA

Dirigente do Fed diz que política monetária não restringe economia e reitera defesa de 25 pb

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 12:25:00 Editado em 31.07.2026, 12:38:12
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A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Dallas, Lorie Logan, afirmou nesta sexta-feira, 31, que as condições do mercado de trabalho, do consumo e dos mercados financeiros indicam que a política monetária dos Estados Unidos "não está restringindo a economia", reforçando sua avaliação de que os juros deveriam ter sido elevados em 25 pontos-base (pb) na reunião desta semana do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Em comunicado para explicar seu voto dissidente, Logan afirmou que a inflação "não parece estar a caminho de atingir de forma sustentável" a meta de 2% do banco central. Segundo ela, mesmo considerando ganhos de produtividade e choques temporários de oferta, a inflação caminha para a faixa de "2 e poucos por cento", e os riscos seguem inclinados para cima.

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A dirigente também destacou que o mercado de trabalho permanece resiliente. "O mercado de trabalho está sólido e talvez até se fortalecendo um pouco", disse.

Na avaliação de Logan, sem uma política monetária suficientemente restritiva, a inflação tende a permanecer acima da meta até que ocorra algum choque inesperado. Ela ressaltou que o Fed não pode contar com eventos imprevistos para cumprir seu mandato e argumentou que "uma ação moderada no curto prazo reduziria a probabilidade de ser necessário adotar medidas mais drásticas no futuro".

Para equilibrar melhor os riscos relacionados ao duplo mandato de estabilidade de preços e máximo emprego, Logan afirmou que teria preferido uma elevação de 25 pb na taxa básica de juros na reunião realizada nesta semana.

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EUA/FED/JUROS/LORIE LOGAN
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