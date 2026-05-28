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Dirigente do Fed diz que chance de alta de juros é 'maior do que zero' nos EUA

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 17:08:00 Editado em 28.05.2026, 17:18:49
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O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, Alberto Musalem, afirmou nesta quinta-feira, 28, que a possibilidade de o banco central dos EUA voltar a elevar os juros "é maior do que zero", em meio a um cenário de inflação persistente e economia resiliente nos Estados Unidos.

As declarações ocorrem enquanto o mercado acompanha as implicações das tensões no Oriente Médio e as negociações entre EUA e Irã.

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Em entrevista à Bloomberg TV, Musalem declarou que o viés de flexibilização monetária "não é mais consistente com os riscos" atuais, indicando uma postura mais cautelosa do Fed. Ele acrescentou que a política monetária americana parece estar "em ou abaixo" da taxa neutra de longo prazo.

O dirigente também destacou que a inflação permanece acima da meta do Fed há algum tempo, reforçando a necessidade de vigilância. Para ele, os mercados de renda fixa vêm precificando uma economia resiliente e expectativas mais elevadas para os juros neutros. Musalem estimou que cerca de três quartos da alta recente nos rendimentos dos Treasuries refletem a elevação da taxa neutra esperada, enquanto o restante decorre do aumento do prêmio de prazo.

As falas ocorreram em um ambiente de maior aversão ao risco, marcado pelas incertezas geopolíticas envolvendo Irã e Estados Unidos. O mercado também monitorou notícias de que os dois países chegaram a um acordo preliminar para um memorando de entendimento de 60 dias, segundo a Axios, embora o presidente Donald Trump ainda não tenha dado aprovação final ao texto.

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Musalem comentou ainda que reduzir a demanda dos bancos por reservas seria um caminho "mais suave" para enxugar o balanço do Fed do que reduzir diretamente a oferta de liquidez. Segundo ele, um balanço robusto também traz alguns benefícios para a estabilidade financeira.

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