Dirigente do Fed diz não acreditar que EUA estejam se encaminhando para recessão

Sergio Caldas (via Agência Estado)

A presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em São Francisco, Mary Daly, disse nesta quinta-feira, 18, não acreditar que os Estados Unidos estejam se encaminhando para uma recessão, considerando-se os gastos com consumo e a situação do mercado de trabalho.

"Se observarmos como os consumidores estão gastando e obtendo trabalhos em grandes números, não acho que estamos em um modo de profecia autorrelizável de recessão", disse Daly, em entrevista à emissora CNN.

Daly, que não vota nas reuniões de política monetária do Fed este ano, admitiu que a inflação dos EUA está muito elevada, mas ressaltou que o mercado de trabalho americano também está muito forte.