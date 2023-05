Dirigente do Fed considera 'prematuro' antever cortes de juros este ano nos EUA

André Marinho (via Agência Estado)

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Chicago, Austan Goolsbee, defendeu, nesta terça-feira, 16, que ainda seria "muito prematuro" antever se haverá cortes de juros este ano e qual será a decisão na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Em entrevista à Bloomberg, o dirigente reconheceu que a inflação está caindo nos Estados Unidos, mas não em ritmo tão rápido quanto o esperado, particularmente entre os componentes de serviços.

Goolsbee, que vota nas reuniões deste ano do FOMC, acrescentou ainda que a política monetária não deve ser definida com base no que os mercados financeiros ditam.