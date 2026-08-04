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ECONOMIA

Dirigente do Fed alerta para alta da inflação e diz estar de 'mente aberta' sobre juros

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 11:48:00 Editado em 04.08.2026, 11:59:25
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A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Anna Paulson, alertou nesta terça-feira, 4, que a inflação está "muito alta" nos EUA e que o BC dos Estados Unidos quer reduzi-la.

Em entrevista à CNBC, Paulson comentou que é necessária uma política monetária moderadamente restritiva e que está de "mente aberta" para as próximas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês). "Economia está forte, mas a inflação está muito alta", frisou.

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Segundo ela, a incerteza no cenário atual complica as orientações futuras para o Fed. "Quando as taxas estão em zero, a orientação futura é adequada", afirmou.

Perguntada sobre as forças-tarefa instituídas pelo presidente do banco central dos EUA, Kevin Warsh, a dirigente respondeu: "é bom dar uma nova olhada em como o Fed faz as coisas".

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