Dirigente do BOE vê 'risco maior de efeitos secundários' sobre a inflação
A vice-presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Clare Lombardelli, afirmou que vê um "risco maior de efeitos secundários" sobre a inflação.
Lombardelli acrescentou que está "menos certa de que a desinflação subjacente esteja no caminho certo". A vice-presidente do BC britânico fez os comentários nesta quarta-feira, 25, durante sua participação ao lado de outros dirigentes do BoE em um encontro da Comissão do Tesouro do Parlamento do Reino Unido.
Para Lombardelli, dois pontos importam para a inflação. Um deles é o choque dos preços de energia mais altos e o outro é como esses preços são transmitidos para a inflação. Na visão da dirigente, ainda é cedo para avaliar como os preços de energia terão efeito nas discussões de fixação de salários.
A vice-presidente disse que o recuo dos preços do petróleo visto desde as eleições de meio de mandato nos EUA é bem-vindo em termos dos efeitos diretos que terão e afirmou que está esperançosa sobre a continuidade do movimento, ainda que tenha destacado a grande volatilidade dos preços observada nos últimos dez meses.
Com os preços do petróleo mais baixos, "mecanicamente" a inflação será mais baixa.
Lombardelli disse que a economia "está mais forte do que esperávamos". Ela ressaltou a importância de concluir o desmantelamento do programa de flexibilização quantitativa (QE), o que é fundamental para a credibilidade do banco.