Dirigente do BoE prega altas de juros para retorno sustentável da inflação à meta

Letícia Simionato (via Agência Estado)

Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Dave Ramsden afirmou nesta quinta-feira, 24, que mais aumentos nas taxas bancárias serão necessários para garantir um retorno sustentável da inflação à meta. "Temos que esperar e estar prontos para responder de acordo.Incertezas consideráveis permanecem em torno das perspectivas e, se as perspectivas sugerirem pressões inflacionárias mais persistentes, continuarei a votar para responder com força", destacou, em discurso durante evento da instituição.

No entanto, o banqueiro central ponderou que, embora seu viés seja para um maior aperto, "se a economia se desenvolver de forma diferente da minha expectativa e a persistência da inflação deixar de ser uma preocupação, então, eu consideraria o caso de reduzir as taxas, conforme apropriado".

Ramsden ainda comentou que não está confiante de que as pressões inflacionárias geradas internamente pelo aumento de custos e as pressões de preços das empresas estejam começando a diminuir. "De forma encorajadora, as expectativas de inflação de médio prazo com base em pesquisas e no mercado caíram de seu pico, embora permaneçam elevadas", ressaltou.