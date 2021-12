Dirigente do BCE, Klaas Knot assume a presidência do FSB

Da Redação

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Klaas Knot assumiu nesta quinta-feira, 2, a presidência do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês), sucedendo o vice-presidente para Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Randal K. Quarles. O mandato de Knot vai de 2 de dezembro de 2021 a 1º de dezembro de 2024.

Knot é também o presidente do Banco da Holanda e já atuava como vice-presidente do FSB e presidente do Comitê Permanente de Avaliação de Vulnerabilidades (SCAV) do FSB.

"Espero continuar o importante trabalho do FSB em um momento em que o sistema financeiro enfrenta mudanças estruturais e a necessidade de fornecer financiamento para sustentar uma recuperação econômica equilibrada", afirmou Knot.

A decisão de nomear o Knot foi tomada já em 26 de novembro de 2018, quando Quarles assumiu como presidente e Knot como vice.