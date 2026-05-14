Dirigente do BC japonês diz que aumento dos juros pode ser iminente, a depender da inflação

Um aumento de juros pelo Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) pode ser iminente, disse Kazuyuki Masu, membro do conselho de política monetária do BC japonês, ao expressar preocupação de que a alta dos preços do petróleo exerça pressão persistente sobre a inflação.

"Se os dados estatísticos não indicarem sinais claros de uma desaceleração econômica, acredito que é desejável elevar a taxa básica de política monetária o mais cedo possível", afirmou em um evento promovido por um grupo empresarial na província japonesa de Kagoshima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Masu, que votou a favor da decisão de manter os juros na última reunião, disse que não via necessidade de se apressar em apertar a política monetária naquele momento.

Ele também ponderou que a alta nos preços de combustíveis e produtos químicos pode não ser temporária e pode levar a um aumento generalizado de preços de bens e serviços.

Segundo ele, um choque do petróleo agora provavelmente terá um impacto mais significativo no dia a dia dos consumidores do que teve nos anos 1970, porque as pessoas dependem muito mais de produtos plásticos do que dependiam há 50 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O que é vital daqui para frente é garantir que, por meio de aumentos oportunos e apropriados da taxa básica, a taxa de inflação subjacente não ultrapasse 2%", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado