Dirigente defende que Fed eleve taxa de juros para concluir trabalho de controle da inflação

A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta sexta-feira, 6, que o BC americano pode precisar apertar ainda mais a política monetária para concluir o trabalho de controle da inflação, apesar de reconhecer que a taxa de juros já parece "modestamente restritiva" em alguns cálculos tradicionais.

"O nível de preços está alto, mas continua subindo. Esse é, em última análise, o trabalho que o Congresso nos deu, e não podemos mudar as regras simplesmente porque não gostamos do resultado", afirmou Daly em entrevista à CNBC.

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A dirigente relatou que, em conversas com comunidades e pequenos empresários, a preocupação recorrente não é por que os juros estão subindo, mas por que está demorando tanto para a inflação cair, reforçando a avaliação de que a taxa de juros é a principal ferramenta disponível para cumprir o mandato.

Daly também disse que gostaria de ter mais confiança no processo de desinflação. Ela avalia que, ao observar as variáveis econômicas, a política "não parece tão restritiva quanto precisa ser", indicando viés para novo ajuste. A dirigente ressaltou, porém, que o momento e o formato de eventuais movimentos dependem do debate com os demais membros do comitê.

A dirigente observou ainda que foi apropriado manter os juros na última reunião, citando o ambiente de incerteza. Nesse contexto, Daly apontou que a economia americana segue com mercado de trabalho sólido após os dados do payroll desta sexta-feira.

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Sobre a onda de investimentos e mudanças de preços associadas à inteligência artificial (IA), Daly avaliou que o reajuste de preços ligados ao setor tem sido "ordenado" até aqui. "Olhe para a IA antes das eleições. Havia nervosismo nesses mercados antes, pois as pessoas são apenas investidores e estão apenas perguntando se isso realmente vai entregar resultados no curto prazo", afirmou.