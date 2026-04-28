Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Diretoria da Aneel nega recursos da J&F e UEG Araucárias no leilão de reserva de capacidade

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 17:54:00 Editado em 28.04.2026, 18:00:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira, 28, negar os recursos do grupo J&F e da UEG Araucárias no âmbito do Leilão de Reserva de Capacidade. A Procuradoria Federal junto à Agência e a área técnica também proferiram manifestação contrária aos questionamentos feitos. As atenções do setor, agora, passam para o desenrolar de outras questões em análise no Tribunal de Contas da União (TCU).

O grupo J&F havia questionado parcialmente o resultado do leilão, pedindo a reabertura da fase de lances para a negociação de contratos. Como alternativa, solicitou também a conciliação sobre os pontos questionados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O recurso buscou contrariar a decisão que teria impedido a participação da empresa no produto de 2027 do certame, por meio da oferta de potência da Usina Termelétrica de Santa Cruz. O grupo argumentou que a habilitação técnica teria indicado a aptidão da UTE Santa Cruz para participação em diversos produtos do leilão, inclusive os produtos de 2026 e 2027. Porém, foi imposto bloqueio pelo sistema do certame, conforme as informações apresentadas.

A Procuradoria da Aneel defendeu que houve aplicação "regular e objetiva" das regras do edital, sem "surpresa, erro na realização do certame ou qualquer falha da Administração", conforme o parecer publicado no trâmite processual.

A UEG Araucária, por sua vez, havia interposto recurso administrativo contra decisão da Aneel que teria enquadrado a usina Araucária II como empreendimento termelétrico existente, e não como empreendimento termelétrico novo, para fins de contratação do Produto Potência Termelétrica 2028.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ENERGIA/LEILÃO/CAPACIDADE/RESERVA/ANEEL/RECURSOS/NEGATIVA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV