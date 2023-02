Diretora do FMI fala em 'bom progresso' na 4ª revisão de programa com Argentina

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou neste sábado que teve uma "discussão muito boa" com o ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, "sobre os novos desafios que enfrentam os mercados emergentes e a Argentina". A declaração da autoridade foi feita pelo Twitter e a dupla se encontrou na Índia, onde estavam para a reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20.

Georgieva acrescenta ainda que há um "bom progresso" sendo feito na quarta revisão do programa em andamento com a Argentina.

Segundo ela, a intenção é "comunicar sua conclusão em breve".

O jornal argentino Ámbito Financiero reportou neste sábado que a aprovação pelo Fundo da revisão, em nível de staff, deve ocorrer na próxima semana.

O diário ainda diz, a partir de fontes oficiais, que o FMI estaria disposto a revisar as metas do programa argentino, diante de problemas como uma seca que afeta o agronegócio local e também impactos globais, como a guerra da Ucrânia.