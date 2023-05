Diretora do Fed indica ser a favor de mais elevações de juros nos EUA

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman disse que o BC dos EUA deve se preparar para continuar elevando juros porque a inflação permanece muito alta e o mercado de trabalho continua apertado, sugerindo que há discordância entre integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Fed. Em comentários de discurso a ser feito nesta sexta-feira, 12, durante conferência bancária na Alemanha, Bowman disse não estar confiante de que o Fed tenha feito progresso suficiente no sentido de desacelerar a atividade econômica e a inflação.

No último dia 3, o Fed elevou seus juros em 25 pontos-base, para a faixa de 5% a 5,25%, e seu presidente, Jerome Powell, sugeriu que o BC norte-americano poderá considerar uma pausa no aperto monetário em sua próxima reunião, marcada para 13 e 14 de junho.

Michelle Bowman, no entanto, aparentemente está entre uma minoria de dirigentes que apoiam juros mais altos. "Se a inflação continuar alta e o mercado de trabalho seguir apertado, um aperto adicional na política monetária provavelmente será apropriado para garantir uma postura suficientemente restritiva da política monetária e reduzir a inflação ao longo do tempo", afirmou ela, no discurso desta sexta-feira.

A diretora disse ainda que irá procurar "evidências consistentes de que a inflação está em trajetória descendente" para determinar se as taxas de juros estão em um nível suficientemente restritivo. As leituras mais recentes sobre inflação e emprego, acrescentou ela, ainda não forneceram essas evidências.

Também no discurso, Michelle Bowman defendeu que o Fed contrate uma entidade independente para avaliar a quebra em março do Silicon Valley Bank (SVB), que, segundo ela, complementaria uma "revisão interna limitada" divulgada pelo próprio Fed, em 28 de abril. Fonte: Dow Jones Newswires.