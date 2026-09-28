Diretora do Fed afirma que ganhos com a IA não compensarão a inflação no curto prazo

A diretora do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, afirmou nesta segunda-feira (28) que espera ver uma pressão contínua sobre a inflação decorrente da expansão da inteligência artificial (IA) e do repasse dos preços mais altos do petróleo, devido às interrupções na cadeia de suprimentos associadas ao conflito no Oriente Médio. "Atualmente, antecipo que os ganhos de produtividade proporcionarão uma modesta desinflação nos próximos anos. No entanto, não espero que esses efeitos cheguem a tempo de compensar a pressão inflacionária crescente ainda este ano", frisou.

Em discurso no evento Oakland Tech Wee, Cook disse que "uma ampla gama de fatores" fez com que a inflação ficasse acima da meta nos últimos cinco anos. "Ao longo do último ano, um desses fatores foi o investimento impulsionado pela IA. Os preços dos produtos relacionados à IA - como chips, computadores e software - dispararam", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Cook pontuou que, há muito tempo, é defensora do desenvolvimento responsável da IA e que observa certa pressão em toda a economia decorrente da demanda impulsionada pela tecnologia. Segundo a dirigente, a decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês) de aumentar os juros em setembro se deu por uma "inflação muito alta por muito tempo" e que irá avaliar os juros necessários para continuar a conduzir os preços para a meta de 2% ao ano.

A diretora também frisou que um boom de produtividade bem cronometrado pode contrabalançar a pressão crescente dos preços - se aumentar a capacidade de oferta da economia mais do que aumentar a demanda.

Sobre emprego, Cook disse que, até o momento, tem ficado animada ao ver que o mercado de trabalho se manteve resiliente durante as fases iniciais da adoção da IA, mas que alguns trabalhadores já foram afetados. O mercado de trabalho, de acordo com ela, parece estar bem posicionado para lidar com um aumento nas taxas de juros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Espero que a adoção da IA continue a ocorrer em um ritmo e de uma forma que permita que a criação de empregos iguale ou supere a destruição de empregos", adicionou.