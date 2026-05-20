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Diretora diz que Nvidia ainda não sabe se envio de chips para a China será permitido

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 19:07:00 Editado em 20.05.2026, 19:19:38
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A diretora financeira (CFO, em inglês) da Nvidia, Colette Kress, disse nesta quarta-feira, 20, após a apresentação dos resultados trimestrais, que a empresa de semicondutores ainda não sabe se o envio de chips para a China será permitido pelo governo Trump.

Na semana passada, o CEO Jensen Huang se juntou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na comitiva de Pequim para uma cúpula com o líder chinês, Xi Jinping, mas não está claro se a questão da aprovação das vendas de Unidades de Processamento Gráfico (GPUs) H200 na China foi discutida durante a reunião. A Nvidia projeta US$ 20 bilhões em receita de CPU este ano.

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Segundo Kress, a inteligência artificial agora é uma necessidade para aumentar a produtividade, afirmando que a adoção de produtos e serviços nativos de IA está acelerando.

A CFO detalhou que o preço do aluguel de GPUs H100 aumentou 20% no ano durante o 1º trimestre fiscal e que os CPUs Vera abriram um novo mercado de US$ 200 bilhões na empresa. Na parte de computação de borda, as vendas caíram modestamente devido aos preços mais altos de memória, adicionou.

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NVIDIA/CHIPS/CHINA/COLETTE KRESS
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