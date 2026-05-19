Diretora diz esperar que Petrobras volte até o início do próximo mês a produzir em Albacora

A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia dos Anjos, disse nesta terça-feira, 19, que a estatal espera retomar, até o início do próximo mês, a produção no campo de Albacora, na Bacia de Campos, com a plataforma P-31 assegurando a atividade. De acordo com Sylvia, a operação deve acrescentar cerca de 40 mil barris de óleo por dia ao volume produzido pela companhia, já que a P-25 depende do escoamento e do processamento via P-31.

"Espero que já este mês, ou no início do próximo mês, voltemos a produzir", afirmou ao participar de um evento no Rio de Janeiro.

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A P-31, que estava prestes a ser descomissionada, foi revitalizada na atual gestão e virou uma alternativa após os processos de contratação de infraestrutura para o campo não resultarem em novos contratos. O uso da estrutura foi aprovado ontem pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

"A P-31 está garantindo a retomada da produção em Albacora. Digo mais: sem a P-31, provavelmente perderíamos o bloco", complementou durante sua palestra na Expo Brasil 2026.

A liberação para a produção de petróleo, no entanto, ainda depende de outros trâmites envolvendo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).