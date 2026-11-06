Diretor renuncia do conselho de administração da SpaceX após mais de uma década

A SpaceX informou que, após mais de uma década de atuação, Don Harrison deixou o Conselho de Administração da companhia.

"Somos profundamente gratos a Don por seus muitos anos de dedicação à SpaceX e pelo apoio à nossa missão. Sua liderança empresarial e suas perspectivas sobre nossa estratégia e crescimento foram contribuições valiosas", disse a empresa em seu comunicado. A renúncia tem efeito a partir de 4 de novembro de 2026.

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Don Harrison integrou o conselho da SpaceX desde fevereiro de 2015 e, atualmente, ocupa o cargo de presidente de parcerias Globais e Desenvolvimento Corporativo no Google.