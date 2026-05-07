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Diretor geral da Rolls-Royce do Brasil será novo presidente da Britcham Brasil

Escrito por Célia Froufe (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 17:49:00 Editado em 07.05.2026, 18:00:12
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A Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham) anunciou nesta quinta-feira, 7, a posse de Carlos Levy como novo presidente da entidade. A mudança segue o estatuto da instituição, que prevê a alternância no comando a cada dois anos. Este ano, a Britcham completa 110 anos de atuação no Brasil, atuando como uma plataforma de articulação entre empresas e governos dos dois países. Carlos Levy é diretor-geral da Rolls-Royce no Brasil. O executivo já integrava a governança da Britcham como vice-presidente do Conselho de Administração.

À frente da Britcham, Levy diz querer intensificar a aproximação entre empresários brasileiros e britânicos, além de ampliar o diálogo com representantes dos governos dos dois países, fortalecendo a relação bilateral, com foco na diversificação da pauta e no aumento do valor agregado.

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"O Brasil e o Reino Unido têm relações sólidas, mas ainda com espaço relevante para crescimento. A Britcham seguirá atuando como ponte entre empresas e governos, promovendo uma agenda que estimule investimentos, inovação e relações comerciais sólidas e de maior valor agregado aos associados", afirmou por meio de nota à imprensa.

José Diaz, sócio do Demarest Advogados, assume a vice-presidência da entidade. O Conselho de Administração da Britcham também é formado por executivos das empresas associadas.

Entre as principais pautas da Câmara Britânica estão iniciativas voltadas aos temas relacionados à transição energética, inovação, comércio exterior, ESG e ao uso de inteligência artificial no ambiente corporativo.

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"No fortalecimento da atuação institucional da Britcham junto a lideranças dos setores públicos e privados, a área de relações governamentais, promove agendas regulatórias e tributárias relevantes ao ambiente de negócios. Nesse contexto, a entidade acompanha o debate em torno do Projeto de Lei nº 1.087 e reforça a importância da implementação do Acordo para Evitar a Dupla Tributação (ADT) entre Brasil e Reino Unido, considerado estratégico para ampliar as relações comerciais, a segurança jurídica e estimular investimentos", trouxe o comunicado da Britcham.

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