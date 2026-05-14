TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Diretor do Fed diz que Powell pode ajudar Warsh com transição

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 10:23:00 Editado em 14.05.2026, 10:28:51
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O diretor do Federal Reserve (Fed) Stephen Miran afirmou que o atual presidente do BC americano, Jerome Powell, pode ajudar seu sucessor, Kevin Warsh, na transição de cargo, mas que é importante que a instituição monetária tenha apenas um chefe. Os comentários foram feitos em entrevista à Bloomberg, nesta quinta-feira, na véspera do fim do mandato de Powell.

Miran, que advogou por uma política monetária mais frouxa nas reuniões em que foram decididas manutenções dos juros, destacou que leva "muito a sério" a questão de como as taxas são refletidas de maneira "atrasada". "Por isso, qualquer choque na economia hoje, é necessário pensar no futuro", detalhou, ao reiterar a defesa por corte dos juros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com a chegada de Warsh, Miran deve deixar o cargo de diretor. Ele, que antes foi conselheiro na Casa Branca, disse que suas posições no Fed eram "opiniões próprias" e não eram relacionadas ao posicionamento do presidente dos EUA, Donald Trump.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA Fed JUROS Kevin Warsh presidência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV