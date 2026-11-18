O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Michael Barr afirmou nesta quarta-feira, 18, que, se a economia evoluir conforme sua previsão atual, espera que seja apropriado aumentar ainda mais as taxas de juros para alcançar a meta de 2% de inflação.

"No geral, a economia está forte, com baixo desemprego, consumo sólido e robusto investimento empresarial. Mas a inflação está muito alta, dificultando para as famílias americanas fecharem as contas", disse Barr em evento institucional do Fed de Nova York.

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Segundo ele, muitas famílias nos EUA estão enfrentando dificuldades, e é por isso que é tão importante para o Fed reduzir a inflação de volta à meta "de forma oportuna".

Sobre a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) de dezembro, o diretor frisou que continuará monitorando os dados recebidos, a previsão em evolução e o equilíbrio dos riscos ao fazer sua avaliação.