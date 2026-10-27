Diretor do BC vê desaceleração clara de atividade na última leitura do PIB, esperada pelo Copom

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Paulo Picchetti, afirmou nesta terça-feira, 27, que é possível ver uma clara desaceleração de atividade na última leitura do Produto Interno Bruto (PIB). Ele concedeu entrevista coletiva para comentar o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre deste ano.

"A gente está vivendo uma desaceleração de atividade clara. Resultado da própria dinâmica da política monetária que se tornou bastante restritiva", disse Picchetti.

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Segundo ele, o desafio do financiamento fiscal se tornou maior em economias emergentes e avançadas com as taxas de juros subindo no mundo justamente como reflexo desse desafio fiscal.