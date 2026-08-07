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ECONOMIA

Diretor da Petrobras volta a descartar dividendo extra, por chance de queda dos preços do Brent

Escrito por Denise Luna, Gabriela da Cunha e Talita Nascimento (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O diretor financeiro da Petrobras, Fernando Melgarejo, reiterou nesta sexta-feira, 7, que a companhia não deve fazer distribuição de dividendos extraordinários, avaliando essa possibilidade como de probabilidade "muito baixa" para este ano. Na quinta-feira, a estatal anunciou proventos regulares de R$ 17,4 bilhões.

"Tudo o que eu tenho de valor adicional de caixa vou distribuir em dividendos ordinários. Se não tiver investimento a ser feito, se a dívida estiver controlada, não vemos problema nenhum sobre isso proventos extras. Essa lógica continua desde que nós chegamos aqui", afirmou.

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Melgarejo afirmou que a decisão se ampara na expectativa de que a cotação do petróleo retorne aos níveis originalmente previstos no Planejamento Estratégico 2025-2030.

"Vejo pouca probabilidade de extraordinários porque não acho que o Brent fica nesse patamar", disse ele. "Em segundo lugar, buscamos acelerar a convergência para a meta de dívida bruta de US$ 65 bilhões, prevista anteriormente apenas para o final do quinquênio. E temos a meta clara de execução dos investimentos que geram retorno aos acionistas, com foco na antecipação de projetos", pontuou.

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PETROBRAS/DIVIDENDOS/Fernando Melgarejo
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