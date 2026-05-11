TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Direcional: apresentou lucro líquido de R$ 213,2 milhões no primeiro trimestre de 2026

Escrito por Circe Bonatelli (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 19:09:00 Editado em 11.05.2026, 19:17:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Direcional Engenharia, uma das maiores construtoras do Minha Casa Minha Vida, apresentou lucro líquido de R$ 213,2 milhões no primeiro trimestre de 2026, montante 29,6% maior do que no mesmo período de 2025.

No critério 'operacional', a companhia teve lucro líquido de R$ 200 milhões, alta de 27% na mesma base de comparação anual. O critério 'operacional' exclui a operação de swap de ações e outras despesas financeiras consideradas não recorrentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A melhora no lucro decorre principalmente do ciclo de mais lançamentos e vendas de imóveis, com subida de preços e manutenção de custos sob controle, a despeito do crescimento da inflação setorial. Essa equação ajudou a aumentar a receita e diluir despesas. Outro ponto importante no balanço foi a melhora na receita com juros.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 315,2 milhões, aumento de 47,0% na comparação anual. A margem Ebitda foi a 27,1%, ganho de 3,1 pontos porcentuais (p.p.).

A receita operacional líquida somou R$ 1,165 bilhão, crescimento de 30%. Já a margem bruta ajustada foi a 42,9%, aumento de 1,3 p.p na comparação, e renovando recorde da companhia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As despesas gerais e administrativas somaram R$ 74 milhões, alta de 33%. Por sua vez, as despesas comerciais foram de R$ 107 milhões, avanço também de 33%.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas de natureza financeiras) da Direcional ficou positivo em R$ 628 mil no começo deste ano, portanto, uma reversão perante despesa R$ 16,1 milhões no começo do ano passado. O principal ganho aqui foi de R$ 11 milhões proveniente da atualização monetária e dos juros contratuais das contas a receber de clientes.

Caixa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Direcional reportou geração de caixa operacional de R$ 35 milhões. A companhia também informou que teve amortizações de cessão de recebíveis de R$ 111 milhões no trimestre. Contando essa amortização, houve consumo de caixa contábil de R$ 76 milhões.

A dívida líquida fechou março em R$ 612,8 milhões, alta de 15,1% ante dezembro. A alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e patrimônio líquido) subiu para 24,0% de 23%.

Mensagem da administração

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na apresentação de resultados, a direção da Direcional afirma que a demanda por imóveis está mostrando resiliência desde janeiro. Recentemente, entraram em vigor as novas regras do Minha Casa Minha Vida (MCMV), com aumentos nas faixas de renda e tetos de preços dos imóveis enquadrados no programa, aumentando o poder de compra da população.

Esse cenário ajudou a acelerar velocidade de vendas da Direcional no trimestre, que permite à incorporadora ter maior tranquilidade para precificar o seu estoque de imóveis, tendo em vista a inflação provocada pelo conflito no Oriente Médio. "Seguimos atentos aos desdobramentos de qualquer movimento inflacionário", declarou a direção. "Acreditamos estar muito bem posicionados para manter a solidez".

Apesar da visão positiva para o mercado, a Direcional sofreu distratos de R$ 227,2 milhões no primeiro trimestre do ano, aumento de 104,3% na comparação anual. Segundo a direção, isso esteve relacionado ao fim de alguns cheques regionais que complementavam os subsídios para a compra de moradias no MCMV. Contando os distratos, as vendas líquidas cresceram mesmo assim, com alta de 22,9% na comparação anual, somando R$ 1,352 bilhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DIRECIONAL ENGENHARIA/BALANÇO/1º TRIMESTRE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV