TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Diesel sobe 6,7% em São Paulo em abril, diz pesquisa; gasolina sobe 2,8% e etanol cai 1,7%

Escrito por Vinícius Novais* (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 15:58:00 Editado em 04.05.2026, 16:07:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O diesel comum subiu 6,7% e o aditivado teve alta de 6,1% em abril na cidade de São Paulo em abril segundo o monitoramento mensal de preços de combustíveis do Sem Parar, plataforma de soluções para o carro. O levantamento mostrou ainda que a gasolina aditivada avançou 2,8%, enquanto a gasolina comum teve alta de 1,9%. O etanol comum, por sua vez, caiu 1,7%.

O diesel comum passou de R$ 7,03 para R$ 7,50. Já o diesel aditivado variou de R$ 7,26 para R$ 7,71. Na gasolina, a aditivada saiu de R$ 7,05 para R$ 7,25 e a comum passou de R$ 6,53 para R$ 6,65.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na contramão, o etanol comum recuou de R$ 4,61 para R$ 4,54. O etanol aditivado caiu de R$ 5,02 para R$ 4,99.

O levantamento também registrou diferenças de preços entre regiões da capital em abril. A maior variação foi na gasolina aditivada, com diferença de R$ 0,62 por litro entre as zonas Norte e Sul, com valores de R$ 6,81 e R$ 7,43, respectivamente. A gasolina comum variou de R$ 6,50 na zona Norte a R$ 6,71 na zona Sul.

No diesel, o aditivado oscilou entre R$ 7,44 na zona Norte e R$ 7,84 na zona Sul. O diesel comum teve o menor preço na zona Leste (R$ 7,30) e o maior na zona Sul (R$ 7,71). No etanol, o comum foi de R$ 4,49 na zona Norte a R$ 4,57 na zona Leste, enquanto o aditivado variou de R$ 4,74 na zona Norte a R$ 5,17 na zona Oeste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
combustíveis PESQUISA preço Sem Parar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV