Diesel S-10 volta a liderar alta entre combustíveis em abril e sobe 7,18% ante março, diz IPTL

O diesel S-10 manteve em abril a liderança das altas entre os combustíveis, registrando aumento de 7,18% em relação a março, atingindo o preço médio de R$ 7,61 o litro. A gasolina também disparou este mês, passando de R$ 6,67 o litro em março para R$ 6,90, alta de 3,45%, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

O etanol, principal concorrente da gasolina, subiu 0,62% em abril contra março, para preço médio de R$ 4,86 o litro. Segundo o IPTL, o etanol foi mais vantajoso que a gasolina em apenas dez Estados.

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"Abril foi marcado por uma pressão significativa nos preços do diesel, que refletiu diretamente o cenário de oferta e demanda e os ajustes nas refinarias. Embora gasolina e etanol também tenham subido, o impacto foi mais intenso no setor de transportes, especialmente pelo avanço superior a 7% do diesel S-10", explicou o diretor de Unidades de Negócio da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes.

Segundo a Edenred, todas as regiões do País registraram alta no diesel em abril. O Nordeste apresentou as maiores elevações porcentuais, com o diesel comum subindo 8,51% (R$ 7,78) e o S-10, 8,65% (R$ 7,79).

Já os maiores preços médios foram encontrados no Norte, onde o diesel comum atingiu R$ 7,89 (+7,49%) e o S-10 chegou a R$ 7,93 (+7,31%). No Sul, o diesel S-10 foi comercializado a R$ 7,32, o menor valor entre as regiões.

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A alta da gasolina também foi mais intensa no Nordeste, com avanço de 4,17% (R$ 7,24). O maior preço médio foi registrado no Norte (R$ 7,35), enquanto o Sul apresentou o valor mais baixo (R$ 6,73). No caso do etanol, o Nordeste teve a maior alta (3,18%), enquanto o maior preço foi observado no Norte (R$ 5,55). O combustível foi mais competitivo no Sudeste, com média de R$ 4,75.

Na análise por estados, Roraima concentrou os preços mais elevados do País em abril. O diesel comum chegou a R$ 8,51 (+7,31%) e o S-10 a R$ 8,46 (+6,28%). Em contrapartida, o Rio Grande do Sul registrou os menores valores médios, com R$ 7,02 (diesel comum) e R$ 7,11 (S-10), apesar das altas superiores a 6%.

A Bahia, onde opera a Refinaria de Mataripe, da Acelen, foi registrado o maior aumento porcentual do período. O diesel comum subiu 11,55% (R$ 8,21) e o S-10 avançou 10,46% (R$ 8,24). A empresa pratica o preço de paridade de importação (PPI) e faz reajustes semanais. Esta semana, porém, não alterou o preço do diesel.

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Na gasolina, Roraima também apresentou o maior preço médio (R$ 7,95), com alta de 3,92%. O menor valor foi registrado no Rio Grande do Sul (R$ 6,59). Sergipe teve a maior alta do mês (6,33%), enquanto o Rio Grande do Norte foi o único estado a registrar queda (-1,57%).

Para o etanol, São Paulo manteve o menor preço médio (R$ 4,62), com leve recuo de 0,22%. O maior aumento ocorreu em Sergipe (+5,75%), enquanto o Distrito Federal registrou a maior queda (-3,36%).

O IPTL é um índice baseado nos abastecimentos realizados em 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.