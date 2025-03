Diesel S-10 sobe 4,60% em fevereiro ante janeiro e passa de R$ 7 no Norte do País, mostra IPTL

O preço do litro do diesel S-10 registrou alta de 4,60% em fevereiro na comparação com janeiro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), atingindo o preço médio de R$ 6,60, depois do aumento da alíquota do ICMS e do reajuste da Petrobras, ambos ocorridos no dia 1º do mês. O IPTL leva em conta 21 mil postos de abastecimento no País. O diesel comum subiu 4,65%, para R$ 6,52 em média o litro.

"A alta no diesel comum e no S-10 em fevereiro já era esperada após o reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que entrou em vigor no início do mês. Fatores externos, como a valorização do petróleo e a instabilidade cambial também vêm pressionando os custos do combustível, impactando diretamente o preço final ao consumidor desde dezembro", analisa o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

As maiores altas regionais registradas para os preços médios de ambos os tipos de diesel, em fevereiro, na comparação com janeiro, foram encontradas na região Sul, de 4,96% para o diesel comum e de 5,07% para o S-10. Apesar do Sul ter registrado as maiores altas, a região também apresentou os menores preços dos combustíveis no País, negociados a R$ 6,35, o diesel comum, e R$ 6,43, do diesel S-10.

Os preços do diesel comum e S-10 mais altos do País em fevereiro foram registrados no Norte, onde custaram, em média, R$ 7,08, após alta de 3,81%, e R$ 6,91, após aumento de 3,75%, respectivamente.

No levantamento por Estados, o IPTL constatou que a maior média para o diesel comum em janeiro foi registrada no Acre, de R$ 7,79, após um aumento de 1,96% ante janeiro. O Rio Grande do Sul aparece como o Estado onde o motorista encontrou o diesel mais em conta em fevereiro, a R$ 6,32, após alta de 4,64% na comparação com janeiro.

Já o Estado que registrou o maior aumento do preço médio do diesel comum foi Rondônia, onde foi negociado a R$ 7,37, após uma alta de 9,35%, na comparação com o mês de janeiro.

A Bahia foi o único Estado do País a apresentar queda para o preço do diesel comum na comparação, de 0,16%, registrando preço médio de R$ 6,44 em fevereiro. No Estado funciona a Refinaria de Mataripe, que detém 14% do mercado de refino brasileiro e pratica a política de preço de paridade de importação (PPI).

Em relação ao diesel S-10, o maior preço médio registrado em fevereiro também foi do Acre, de R$ 7,81, após uma alta de 3,03% ante janeiro. No Estado do Rio Grande do Sul foi identificado o menor preço médio de fevereiro, de R$ 6,40, embora o valor represente uma alta de 4,58% em relação a janeiro.

O maior aumento do diesel S-10 em fevereiro, de 7,26%, foi observado no Distrito Federal, onde o combustível passou a ser negociado por R$ 6,80. Nenhum Estado apresentou queda para o S-10 no período, segundo o IPTL.