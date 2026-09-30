Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Diesel S-10 acumula valorização de 15,1% em 12 meses e lidera alta em setembro, diz pesquisa

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O diesel S-10 foi o combustível com maior alta nos últimos 12 meses, com avanço de 15,1%, segundo o Monitor de Preços de Combustíveis da Veloe em parceria com a Fipe. Em setembro, o preço médio nacional do produto chegou a R$ 7,097 por litro, alta de 2,2% em relação a agosto. No mesmo mês, o diesel comum subiu 1,9%, para R$ 6,877, e acumula elevação de 12,7% em 12 meses.

No acumulado de 2026, os dois tipos de diesel também lideram os aumentos no País: 14,8% no S-10 e 12,3% no comum.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Setembro marcou mudança de tendência ante agosto, quando predominaram quedas, com quatro dos seis combustíveis monitorados ficando mais caros: etanol hidratado (+2,4%), Gás Natural Veicular (+2,2%), diesel S-10 (+2,2%) e diesel comum (+1,9%). A gasolina comum recuou 0,2%, para R$ 6,638, e a aditivada caiu 0,1%, para R$ 6,780.

Entre os derivados de petróleo, a gasolina segue em trajetória de alta no ano, apesar do alívio mensal. A gasolina comum acumula aumento de 5,7% em 2026 e de 5,8% em 12 meses, enquanto a aditivada registra 5,5% nos dois recortes.

Em setembro, os maiores preços médios da gasolina comum foram observados no Norte (R$ 7,140) e no Nordeste (R$ 6,893), e os menores no Sul (R$ 6,423) e no Sudeste (R$ 6,503).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O monitor Veloe atribui o comportamento a um ambiente externo com petróleo ainda elevado - acima de US$ 100 por barril em parte da segunda metade de setembro - e a diferenças relevantes entre referências internacionais e preços domésticos, sobretudo no diesel, além de alterações tributárias e mecanismos de subvenção no período.

O etanol hidratado, após queda em agosto, voltou a subir em setembro (+2,4%), atingindo R$ 4,148 por litro. A alta ocorreu em quatro das cinco regiões, liderada pelo Centro-Oeste (+3,7%) e Sudeste (+3,0%), enquanto o Nordeste foi a única a registrar recuo (-1,4%).

Apesar da retomada, o biocombustível segue como o único item com queda tanto no acumulado de 2026 (-7,3%) quanto em 12 meses (-4,1%), em um cenário que combina fatores pontuais de oferta - como impactos de chuva no Centro-Sul sobre colheita e moagem - e mudanças na demanda, com a mistura E32 (32% de etanol) em vigor desde agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vantagem relativa do etanol diminuiu, segundo o Indicador de Custo-Benefício Flex. Em setembro, o biocombustível equivalia a 66,5% do preço da gasolina comum na média das federações, ante 65,6% em agosto. Ainda assim, o etanol manteve melhor custo-benefício em Estados como Mato Grosso (58,5%) e São Paulo (59,9%), enquanto a gasolina foi mais vantajosa em Maranhão (78,4%) e Rio Grande do Norte (77,7%), entre outros.

O monitor também aponta maior comprometimento da renda com combustíveis no segundo trimestre de 2026. Abastecer um tanque de 55 litros com gasolina comum passou a consumir 6,1% da renda média domiciliar, acima dos 5,5% do trimestre anterior, com impacto mais forte no Nordeste (9,6%) e no Norte (8,0%). Entre os Estados, Maranhão (10,6%) e Alagoas (10,2%) aparecem com os maiores percentuais, enquanto o Distrito Federal teve o menor (3,0%), informou a Veloe.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
COMBUSTÍVEIS/PREÇO/PESQUISA/VELOE/FIPE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV