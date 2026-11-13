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Diesel faz frete rodoviário subir 3,19% em outubro ante setembro, aponta IFR

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O custo do transporte rodoviário de cargas voltou a subir em outubro no Brasil, com o preço médio do frete por quilômetro rodado atingindo R$ 9,05, alta de 3,19% em relação a setembro (R$ 8,77), segundo o Índice de Frete Rodoviário da Edenred (IFR), com dados da plataforma Repom.

Segundo a Edenred, a elevação foi puxada, principalmente, pelo encarecimento do diesel. De acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), o diesel comum fechou outubro a R$ 7,19 por litro, avanço de 4,81% no mês, enquanto o diesel S-10 subiu 2,48%, para R$ 7,44. O movimento acompanhou a valorização do petróleo Brent e restrições na oferta de derivados, com impacto no mercado brasileiro, que depende de importações para suprir mais de 25% do consumo nacional do combustível.

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"Outubro consolidou um movimento deaceleração dos custos logísticos rodoviários, resultado da combinação entre combustíveis mais caros, a atualização do piso mínimo da ANTT e a demandaaquecida para o escoamento da produção agrícola e das exportações", avaliou em nota o diretor de Unidades de Negócios da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes.

"Como o diesel é um dos principais componentes dos custos do transporte rodoviário, suavalorização exige atenção redobrada dos embarcadores na gestão de rotas,especialmente em períodos de maior movimentação no campo", acrescentou.

A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) atualizou o piso mínimo do frete, com base na Portaria SUROC nº 22, publicada no fim de setembro, após a variação do diesel superar o limite de 5% previsto na regra. Com a tabela em vigor ao longo de outubro, os custos por quilômetro foram reajustados, influenciando os preços nas contratações, informou a Edenred.

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Do lado da demanda, explicou a empresa, o escoamento de grãos, especialmente soja e milho, e as necessidades logísticas do plantio da safra de verão 2026/27 aumentaram a procura por caminhões nas principais rotas.

Já a indústria manteve um ritmo mais cauteloso, diante de incertezas macroeconômicas, volatilidade do câmbio e juros elevados, o que limitou uma alta mais disseminada das tarifas.

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FRETE/IFR/OUTUBRO
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