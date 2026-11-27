O preço do etanol fechou novembro em alta, enquanto a gasolina e o diesel recuaram de valor no ritmo da queda do petróleo. Segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), o etanol encerrou o mês em alta de 2,78% em relação a outubro, enquanto o diesel S-10 caiu 0,94% e o diesel S-500 recuou 0,70%. Já a gasolina cedeu 0,89% em novembro.

O preço do litro do etanol passou de R$ 4,31 para R$ 4,43 o litro de um mês para outro. O diesel S-10 caiu de R$ 7,44 para R$ 7,37 o litro; o diesel S-500, de R$ 7,19 para R$ 7,14 o litro; e a gasolina de R$ 6,71 para R$ 6,66 o litro.

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"O comportamento dos combustíveis em novembro evidencia dois movimentos distintos que exigem atenção dos motoristas. No segmento de pesados, a subvenção federal de R$ 2,12 por litro contribuiu para amenizar a pressão sobre o diesel e favorecer a acomodação dos preços na bomba. A manutenção da subvenção por mais 30 dias contribui para preservar um ambiente de maior estabilidade para o diesel neste momento", explicou o diretor de Unidades de Negócios da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes.

Ainda assim, avaliou o executivo, os preços dos combustíveis seguem refletindo uma combinação de fatores ao longo da cadeia, como oferta e demanda, custos logísticos, dinâmica regional e o comportamento do mercado internacional.

"Já com o etanol, as chuvas no Centro-Sul comprometeram o ritmo de moagem nas usinas e restringiram a oferta, contribuindo para a alta observada no período, especialmente no Sudeste", acrescentou Fernandes.

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Segundo ele, apesar da valorização, o etanol permaneceu mais competitivo que a gasolina em 16 Estados.

A valorização do etanol em novembro reflete a combinação de restrições climáticas à oferta e demanda aquecida pelo biocombustível, afirmou a Edenred em nota. Levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) apontam que o etanol hidratado acumulou sete semanas consecutivas de valorização no mercado paulista.

Pelo lado da oferta, o excesso de chuvas em importantes regiões canavieiras do Centro-Sul impactou os trabalhos no campo e levou à interrupção temporária da moagem em algumas usinas durante a safra 2026/27. Ao mesmo tempo, distribuidoras de pequeno e médio portes mantiveram um ritmo ativo de compras, contribuindo para sustentar as cotações.

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No mercado de diesel, o movimento foi de queda após as altas expressivas registradas em outubro, de 4,81% no diesel comum e 2,48% no S-10.

Em novembro, a vigência da subvenção econômica federal de R$ 2,12 por litro contribuiu para aliviar parte da pressão sobre os preços. Na quinta-feira, 26, o Ministério da Fazenda confirmou a prorrogação do benefício por mais 30 dias. A medida busca mitigar os efeitos da alta internacional do petróleo sobre os combustíveis e reduzir pressões sobre setores dependentes do transporte rodoviário, destacou a Edenred.

Estados

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Na comparação entre os Estados, Roraima e Acre registraram o diesel comum mais caro do País, ambos a R$ 8,17 por litro. O Acre também apresentou a maior alta mensal da categoria, de 2%. Na outra ponta, o Paraná teve o menor preço médio, de R$ 6,76 (-2,03%), enquanto o Distrito Federal registrou a maior redução do país, de 4,16%, chegando a R$ 7,37.

Para o diesel S-10, o Acre apresentou a maior média estadual, de R$ 8,34 (+0,12%), enquanto o Rio Grande do Sul teve o menor valor, de R$ 6,87 (-0,87%). A maior queda ocorreu no Mato Grosso (-2,96%, a R$ 7,54), e a maior alta, no Amapá (+0,73%, a R$ 8,27).

São Paulo registrou a maior alta mensal do etanol no País, de 4,70%, com preço médio de R$ 4,23, movimento que acompanha a pressão sobre a oferta nas usinas paulistas. Já o Amazonas apresentou a maior redução, de 4,49%, chegando a R$ 4,89.

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Na gasolina, Roraima teve a maior média estadual, de R$ 7,63 (-0,26%), enquanto o Rio Grande do Sul registrou o menor preço, de R$ 6,18 (-1,28%). Minas Gerais apresentou a maior alta mensal (+0,15%, a R$ 6,56), e o Amazonas, a queda mais expressiva (-5,03%, a R$ 6,79).

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.