Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Diálogo com a China é para rever cota da exportação de carne ano que vem, diz ministro

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 14:40:00 Editado em 25.05.2026, 14:49:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Durante evento no Rio de Janeiro, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, reiterou a importância da China para o mercado exportador brasileiro, embora tenha havido, neste ano, uma limitação imposta por Pequim às importações de carne, que afetou o Brasil.

"O governo está construindo um bom diálogo para que, no ano que vem, a gente reveja essa salvaguarda com o teto da cota da exportação", afirmou a jornalistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A China vem controlando as compras de carne bovina do Brasil por meio de uma cota anual de 1,1 milhão de toneladas. O País tem exportado 1,5 milhão de toneladas, com o excedente tributado em 50%. O mercado produtor teme que o ritmo acelerado de uso do volume isento de sobretaxa eleve o risco de perda de viabilidade econômica dos embarques ao longo do ano.

"O Brasil consegue exportar além da cota e, ainda assim, é competitivo, mas o ideal é que fiquemos sem cota, sem sobrecarga", disse o ministro.

Ele ainda comentou o anúncio de que as autoridades chinesas retiraram a suspensão de três frigoríficos brasileiros, que estavam impedidos de embarcar para a China desde março de 2025. "O ministro André de Paula voltou da China semana passada e estamos animados com a perspectiva de, ainda neste ano, nós conseguirmos a habilitação de, pelo menos, mais 30 frigoríficos", comentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

OMC

Ao comentar o comércio internacional, que desde 2017 vem passando por mudanças diante da perda de peso da Organização Mundial do Comércio (OMC), Márcio Elias afirmou que a "boa indústria" é a que atende ao mercado interno e ganha o externo. "A OMC é essencial porque ela estabelece o multilateralismo. O comércio é sempre regional, é quase sempre intrabloco. A maior parte das negociações é feita entre os parceiros."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL China Márcio Elias Rosa Relações Comerciais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV