Dia encerra processo de recuperação judicial antes do prazo e mira expansão no Brasil
A rede de supermercados Dia anunciou nesta terça-feira, 16, o encerramento de seu processo de recuperação judicial, pouco mais de dois anos após o pedido de proteção contra credores. A conclusão foi homologada pela Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo após a empresa comprovar o cumprimento integral das obrigações previstas no plano de reestruturação.
O fim da supervisão judicial ocorreu antes do prazo inicialmente previsto, que era outubro deste ano. Segundo a companhia, a antecipação foi possível após o cumprimento de 100% das metas e compromissos estabelecidos no processo de recuperação.
Em comunicado, o CEO do Dia no Brasil, Fabio Farina, afirmou que a conclusão da recuperação judicial marca o início de um novo ciclo para a varejista. "O encerramento da recuperação judicial representa a conclusão de uma importante etapa da transformação do Dia", frisou.
Durante o processo de reestruturação, a empresa promoveu mudanças operacionais voltadas à eficiência e à rentabilidade, incluindo revisão da estrutura operacional, modernização das lojas, investimentos em tecnologia e simplificação de processos.
Atualmente, a rede opera 238 lojas próprias e franqueadas no Estado de São Paulo, todas revitalizadas durante a recuperação judicial, segundo a companhia. O grupo também informou que está na fase final da implantação do sistema SAP, considerado um dos principais projetos tecnológicos de sua história recente.
Presente no Brasil há 25 anos, o Dia emprega cerca de 3 mil pessoas e mantém uma estratégia focada no modelo de proximidade. A empresa também possui a marca própria Melhor a Cada Dia, com mais de 800 produtos em diferentes categorias.
Com a saída da recuperação judicial, a companhia afirma que pretende concentrar esforços em ganhos de eficiência operacional, inovação, expansão do modelo de franquias e fortalecimento da experiência dos clientes.
*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).