Dhingra, do BoE, não comenta política monetária em painel sobre 10 anos do Brexit

A integrante externa do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE), Swati Dhingra, não comentou sobre política monetária ou macroeconomia durante sua participação num painel da Kings College sobre os 10 anos da implementação do Brexit no Reino Unido.

Dhingra, porém, comentou sobre os impactos da escolha ao Reino Unido, ao afirmar que as consequências de longo prazo do Brexit passaram a ficar mais visíveis com o tempo e hoje se refletem no aumento de custos e na piora do padrão de vida.

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Segundo ela, o reforço de barreiras comerciais e regulatórias com a saída britânica da União Europeia já aparecem nos indicadores econômicos e no cotidiano, com o país enfrentando agora efeitos como custos mais altos para empresas e consumidores e uma queda na qualidade de vida.

A dirigente também destacou perdas no setor de serviços, apontando redução de participação de mercado ("market share") atribuída ao aumento das barreiras, sobretudo pela diminuição das exportações britânicas para a União Europeia.