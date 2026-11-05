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DF pede ao STF que R$ 2,2 bi em bens bloqueados de pai de Vorcaro sejam transferidos ao BRB

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Distrito Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o valor de R$ 2,245 bilhões em bens e contas bloqueadas do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, seja transferido integralmente para o Banco de Brasília (BRB). A petição apresentada nesta quinta-feira, 5, pleiteia que o BRB e o DF, seu acionista controlador, sejam reconhecidos "como vítimas e lesados pelas condutas investigadas".

"O Distrito Federal figura, ao lado do BRB, como vítima das condutas investigadas. Acionista controlador da instituição, o ente distrital suporta, no próprio patrimônio público, os efeitos do dano causado ao banco: a desvalorização de sua participação acionária, a redução dos resultados e dividendos que lhe cabem e o risco de ter de recompor, com recursos do Tesouro distrital, a higidez patrimonial de instituição financeira pública", diz a petição.

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A quantia foi bloqueada na segunda fase da Operação Compliance Zero, sobre irregularidades no Banco Master, no dia 14 de janeiro deste ano.

Segundo a Polícia Federal (PF), o dono do Banco Master escondeu R$ 2,2 bilhões em uma conta no nome de Henrique Vorcaro na corretora Reag, também alvo da investigação por suspeita de ser usada em operações de lavagem de dinheiro.

Na última semana, a PF indiciou Vorcaro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, por crimes financeiros na venda de R$ 17,5 bilhões em carteiras de crédito ao banco público do DF.

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A PF destacou que, desse valor total, houve fraude em pelo menos R$ 12 bilhões de ativos repassados pelo Master ao BRB, principalmente por causa da fabricação de falsas carteiras de crédito consignado.

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CASO MASTER/VORCARO/BRB/PEDIDO/BENS BLOQUEADOS/STF
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