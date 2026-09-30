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ECONOMIA

Dez novos acordos comerciais estão a caminho e tarifas estão funcionando, diz Greer

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O representante comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer, disse nesta quarta-feira, 30, que 10 novos acordos comerciais com países parceiros estão a caminho, ao afirmar que o programa tarifário do governo Trump está funcionando.

"Diminuímos nosso déficit comercial no último ano e empresas estão de fato vindo para os EUA para não enfrentar as taxas", comentou Greer em entrevista à Fox Business, à margem da reunião ministerial sobre comércio do G20, em Wisconsin.

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Sobre o Canadá, ele frisou que está em "contato bastante frequente" com seu homólogo canadense. "Se os canadenses quiserem um acordo, nossa porta está sempre aberta. Mas estamos confortáveis como estamos", acrescentou.

Perguntado a respeito das relações comerciais com a União Europeia (UE), Greer respondeu que os EUA não gostam das regras do bloco sobre importação de gás e produtos florestais americanos, pedindo maior flexibilidade.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/USTR/JAMIESON GREER
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