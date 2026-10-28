Deutsche Bank supera projeções no 3º tri e diz estar no rumo das metas para 2026

O Deutsche Bank registrou aumento no lucro e na receita do terceiro trimestre e afirmou que segue no caminho para cumprir suas metas anuais, apoiado pelo desempenho de diferentes áreas do negócio. O banco alemão informou que o lucro após impostos no período foi de 1,85 bilhão de euros, ligeiramente acima do 1,82 bilhão de euros registrado um ano antes. Analistas esperavam 1,7 bilhão de euros, segundo estimativa de consenso compilada pelo próprio banco.

A receita cresceu 4%, para 8,3 bilhões de euros, também acima das projeções de 8,21 bilhões de euros. A queda na receita do banco de investimento foi compensada por avanços em outros segmentos.

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Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Deutsche Bank afirmou que os resultados o colocam em posição de alcançar seus objetivos para 2026, que incluem uma receita em torno de 33 bilhões de euros.

O retorno sobre o patrimônio líquido tangível médio (métrica de rentabilidade acompanhada de perto pelo mercado) foi de 10,6% no trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado