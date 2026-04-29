Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Deutsche Bank supera previsão de lucro, mas banco de investimento decepciona

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 07:14:00 Editado em 29.04.2026, 07:23:25
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Deutsche Bank teve lucro após impostos de 2,17 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2026, 8% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 29. O resultado superou a previsão de analistas, de 2,005 bilhões de euros, conforme levantamento fornecido pelo próprio banco alemão.

A receita cresceu 2% na mesma comparação, para 8,67 bilhões de euros, também acima do consenso de mercado, de 8,54 bilhões de euros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o lucro do banco de investimento foi mais fraco, com a receita estável. A divisão registrou maior atividade nos negócios de originação de dívida e de ações e desempenho estável em sua grande área de renda fixa - que inclui operações com moedas e negociação de títulos -, em razão de impactos cambiais negativos e de uma base de comparação recorde no trimestre equivalente.

Os custos diminuíram 2% no trimestre, para 5,11 bilhões de euros, graças a eficiências operacionais, mas as provisões para perdas com empréstimos aumentaram 10%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
1 trimestre balanço Deutsche Bank
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV