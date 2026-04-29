Deutsche Bank supera previsão de lucro, mas banco de investimento decepciona

O Deutsche Bank teve lucro após impostos de 2,17 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2026, 8% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 29. O resultado superou a previsão de analistas, de 2,005 bilhões de euros, conforme levantamento fornecido pelo próprio banco alemão.

A receita cresceu 2% na mesma comparação, para 8,67 bilhões de euros, também acima do consenso de mercado, de 8,54 bilhões de euros.

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Já o lucro do banco de investimento foi mais fraco, com a receita estável. A divisão registrou maior atividade nos negócios de originação de dívida e de ações e desempenho estável em sua grande área de renda fixa - que inclui operações com moedas e negociação de títulos -, em razão de impactos cambiais negativos e de uma base de comparação recorde no trimestre equivalente.

Os custos diminuíram 2% no trimestre, para 5,11 bilhões de euros, graças a eficiências operacionais, mas as provisões para perdas com empréstimos aumentaram 10%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.