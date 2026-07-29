Deutsche Bank planeja recompra de 500 milhões de euros após lucro acima do esperado

O Deutsche Bank anunciou que pretende recomprar mais 500 milhões de euros em ações, após registrar uma forte alta do lucro, acima das expectativas do mercado.

O maior banco da Alemanha apurou lucro antes de impostos de 2,68 bilhões de euros no trimestre encerrado em junho, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (29). O resultado representa avanço de 11% em relação ao mesmo período do ano passado e superou a projeção de 2,25 bilhões de euros, segundo consenso compilado pelo próprio banco.

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A instituição afirmou que usará o lucro líquido deste ano para financiar a recompra adicional, que se soma a um programa de 1 bilhão de euros recentemente concluído. Para o CEO Christian Sewing, o desempenho até aqui sugere margem para superar as metas estabelecidas para 2028.

"Daqui para frente, a rápida evolução da IA nos dá mais espaço para entregar valor aos clientes e gerar economias adicionais de custos, enquanto tendências positivas ficam mais claras no ambiente de políticas públicas e regulatório", disse Sewing.

Analistas da RBC Capital Markets avaliaram que o banco apresentou um conjunto de resultados robusto e que é encorajador ver a instituição avançar.

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O Deutsche Bank disse estar confiante em manter uma rentabilidade forte no ano, apesar de um aumento de 6% nas despesas não relacionadas a juros no trimestre. O retorno pós-impostos sobre o patrimônio tangível médio, um indicador-chave de lucratividade, subiu para 11,0%, ante 10,1% um ano antes. Já o índice CET1, medida de solidez de capital, recuou para 13,9% em 30 de junho, de 14,2% no mesmo período do ano passado, considerando deduções.

O banco também afirmou estar no caminho para cumprir a meta de receita anual de cerca de 33 bilhões de euros, após a receita líquida trimestral crescer 9%, para 8,48 bilhões de euros, acima do esperado. Analistas do Jefferies observaram que parte dos acionistas poderia ter esperado uma revisão para cima da projeção, diante do forte desempenho de receitas no primeiro semestre.

O diretor financeiro Raja Akram disse que o banco segue em posição sólida para investir no negócio e entregar retornos aos acionistas. "Continuamos a expandir os ativos sob gestão, os empréstimos e os depósitos, mantendo uma gestão disciplinada de custos e capital", afirmou.

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*Com informações da Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.