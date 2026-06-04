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Desmontagem da P-32 é concluída; P-33 deve chegar a estaleiro do RS em julho

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 04.06.2026, 15:29:00 Editado em 04.06.2026, 15:37:47
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A plataforma P-33, que era usada pela Petrobras no Campo de Marlim, na Bacia de Campos, já pode ser recepcionada pelo Estaleiro Rio Grande para descomissionamento. A expectativa é que isso aconteça em julho, já que o dique seco do estaleiro, na região Sul do Rio Grande do Sul, foi liberado esta semana, após a conclusão da desmontagem da P-32 - a primeira unidade do sistema de produção da Petrobras a seguir o novo modelo de reciclagem sustentável de plataformas da estatal.

Ambas as plataformas foram adquiridas em leilão pela Gerdau, em 2023, para serem reaproveitadas como matéria-prima para a produção de aço.

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O descomissionamento das plataformas é executado pela Ecovix, contratada pela Gerdau. A P-32 tinha mais de 44 mil toneladas e 90% da sua estrutura será reaproveitada na forma de sucata metálica na unidade da Gerdau em Charqueadas (RS). Outros materiais foram enviados para descarte e também doados, como uma cozinha completa a uma escola e coletes salva-vidas, distribuídos durante as enchentes no estado, em 2024.

Com a finalização dos trabalhos, a P-33, que atualmente está no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, será enviada ao Rio Grande do Sul. A embarcação tem aproximadamente 337 metros de comprimento, 54,5 metros de largura e cerca de 45 mil toneladas.

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