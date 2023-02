Desigualdades em SP serão combatidas com incentivos regionais, diz Tarcísio

Francisco Carlos de Assis e Eduardo Laguna (via Agência Estado)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira, 27, que desigualdades no Estado serão combatidas com incentivos regionais. "Desigualdades regionais, vamos tratar com incentivos regionais", declarou o chefe do Executivo paulista durante participação em fórum do grupo Voto.

Tarcísio participou do evento pouco depois de assinar 11 decretos que reduzem a carga de ICMS das indústrias paulista, com o objetivo de estancar a perda de empresas para Estados que oferecem melhores condições tributárias.

Apesar do contexto de baixo crescimento econômico no País, Tarcísio disse estar otimista com o desenvolvimento de São Paulo.

Ele aproveitou ainda o fórum para elogiar a atuação dos secretários de seu governo durante a tragédia provocada pelo temporal no litoral norte de São Paulo, que deixou 65 mortes.

Segundo Tarcísio, o perfil técnico do secretariado, ao contrário do que aconteceria se as indicações fossem políticas, permitiu um melhor atendimento da população em meio ao caos das chuvas.