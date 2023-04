Desenvolver software do desenrola depende mais das empresas que do governo, diz Haddad

Eduardo Rodrigues e Marianna Gualter (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu nesta quinta-feira, 6, que o governo tem um problema operacional para lançar o Desenrola, mas disse que ainda tenta lançar a plataforma de renegociação de dívidas - promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - no primeiro semestre deste ano. "Temos um problema operacional que é fazer o software para que o credor encontre o devedor e a gente ajudar a pagar as contas.

continua após publicidade .

Queremos garantir a renegociação das dívidas para que o desconto seja o maior possível. Para isso, preciso do apoio das empresas que negativam o CPF dos consumidores, estamos convencendo eles a aderirem ao programa", afirmou, em entrevista à BandNews.

Segundo o ministro, o desenvolvimento da plataforma dependeria mais dessas empresas do que do próprio governo. "A medida provisória está ponta e o dinheiro está reservado. Eu preciso do software e do convênio. Estou lutando para colocar no ar no primeiro semestre, estou forçando isso", completou.