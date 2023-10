'Desenrola no Campo' deve ser construído para o ano que vem, afirma ministro

Após reunião no Ministério da Fazenda nesta segunda-feira, 23, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que o "Desenrola no Campo" será construído para o ano que vem.

Teixeira apresentou a proposta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a recebeu "com bons olhos" e autorizou que uma equipe inicie os estudos. "Vamos começar a construção agora e penso que tem que ser repercutido ano que vem", afirmou.

A ideia é criar um programa em moldes parecidos com o Desenrola, que deve possibilitar a repactuação das dívidas dos produtores rurais. "O pequeno produtor que tem dívidas poderá limpar o nome, tomar crédito e voltar a investir", defendeu Paulo Teixeira após a reunião com Haddad.

Em outra ocasião, o ministro justificou a necessidade de um programa de reestruturação das dívidas devido à ocorrência de eventos climáticos desfavoráveis à produção nos últimos anos.

"Hoje, vemos seca no Norte e no Nordeste, queimadas no Centro-Oeste e chuvas e enchentes no Sul. Temos de pensar na situação em que ficaram os agricultores neste período em virtude dos eventos climáticos", afirmou.