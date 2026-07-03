Desenrola MEI tem impacto positivo de pelo menos R$ 1,24 bi, diz Anelize Almeida, da PGFN

A procuradora-geral da Fazenda Nacional (PGFN), Anelize Almeida, disse que o programa de renegociação de dívidas de microempreendedores individuais (MEI) pode resultar em uma arrecadação de R$ 1,24 bilhões ao longo de 145 meses - prazo máximo para parcelamento desses débitos. O valor corresponde a 10% do total de débitos que podem entrar nessa transação (R$ 12,4 bilhões).

"A gente está fazendo um cálculo muito conservador. Olhando os editais históricos, eu posso te dizer com tranquilidade que 10% desse valor pode ser recuperado dentro do programa como um todo", disse Almeida em coletiva de imprensa realizada há pouco para anunciar medidas do governo para microempreendedores.

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A procuradora ressaltou que, apesar de ter impacto positivo para o caixa do governo, o programa não tem finalidade arrecadatória. "Isso aqui é uma política que tem um impacto social muito mais relevante. O impacto na vida dessas pessoas é o que faz toda a diferença", afirmou.

Segundo dados apresentados na coletiva, o programa tem o potencial de beneficiar 3,5 milhões de MEIs com débitos inscritos na dívida ativa, como já mostrou a Broadcast na semana passada. Ao todo, as dívidas totalizam R$12,4 bilhões

O valor médio dos débitos é de R$ 4 mil, e a transação será limitada a dívidas de até R$ 20 mil, com parcelamento em até 145 parcelas e descontos de até 70%.