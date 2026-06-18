Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Desenrola Adimplentes vai atender informais com operações em dia, afirma Durigan

Escrito por Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 10:38:00 Editado em 18.06.2026, 10:46:59
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira (18) que a nova edição do Desenrola voltada para adimplentes vai atender a trabalhadores informais que estão com as dívidas em dia, mas pagando juros muito elevados. Ele concedeu entrevista ao portal Metrópoles.

"É o informal, que ele não tem vínculo com renda fixa, renda firme para apresentar para instituição financeira. Em razão disso, ele paga um juros mais alto no crédito pessoal, porque ele não tem garantia para dar", disse o ministro, acrescentando que o programa deve ser lançado em breve.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o Desenrola Adimplentes vai atender apenas trabalhadores sem vínculo CLT ou com o serviço público que tenham dívidas de até R$ 15 mil em operações de crédito pessoal sem consignação e com pelo menos cinco parcelas pagas em dia. A ideia é que, uma vez renegociadas, as taxas de juros das operações fiquem abaixo de 4% ao mês. Hoje, a média é de cerca de 7% ao mês.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
NOVO DESENROLA/ADIMPLENTES/DURIGAN
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV