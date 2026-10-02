Desemprego nos EUA sobe a 4,2% em setembro; salários crescem abaixo do esperado
Escrito por Sergio Caldas e Pedro Lima (via Agência Estado)
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A taxa de desemprego dos Estados Unidos subiu a 4,2% em setembro, ante 4,1% em agosto, segundo relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta sexta-feira, 2. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast previam manutenção em 4,1%.
O salário médio por hora aumentou 0,13%, ou US$ 0,05, a US$ 37,81, na comparação mensal de setembro.
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Analistas esperavam alta de 0,3%. Na comparação anual, houve aumento salarial de 3,02% em setembro. O consenso do mercado era de ganho de 3,1%.
O relatório, conhecido como payroll, também mostrou revisão dos dados de agosto, de criação de 162 mil vagas para 133 mil, e de julho, de geração de 21 mil vagas para eliminação de 10 mil postos.