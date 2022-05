Desemprego no Reino Unido cai no 1º trimestre ao menor nível desde 1974

Da Redação

A taxa de desemprego no Reino Unido caiu a 3,7% no primeiro trimestre deste ano, de 3,8% nos três meses anteriores, segundo informou nesta terça-feira, 17, o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. Com isso, o indicador recuou ao menor nível desde 1974.

Em outro tipo de leitura divulgada nesta terça, o número de vagas de emprego em aberto entre fevereiro e abril subiu a um novo recorde 1,295 milhão.

Já o salário semanal, excluindo-se bônus, avançou 4,2% na comparação anual do primeiro trimestre, mas caiu 1,2% quando ajustado à inflação.