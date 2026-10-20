Desemprego no Reino Unido cai e reforça expectativa de alta de juros do BoE em novembro

A taxa de desemprego no Reino Unido caiu inesperadamente nos três meses até agosto, em um sinal de mercado de trabalho mais apertado do que o previsto às vésperas da próxima reunião do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês), prevista para o início de novembro.

O desemprego recuou para 4,7% no período de junho a agosto, ante 4,9% nos três meses até julho, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS). Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam estabilidade.

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O dado de desemprego veio acompanhado de uma leve aceleração dos salários: os ganhos semanais médios anuais, excluindo bônus, subiram para 3,7% nos três meses até agosto, de 3,6% (revisado para cima) no período anterior. Neste caso, a expectativa também era de estabilidade em 3,6%.

Apesar disso, o crescimento anual dos salários do setor privado - indicador acompanhado de perto pelo BoE - avançou apenas marginalmente, para 3%, permanecendo abaixo da inflação. Nos últimos meses, a inflação voltou a ganhar força, impulsionada pelos custos de energia relacionados à guerra no Oriente Médio, mas autoridades do BC britânico vinham observando que ainda havia pouca evidência de repasse amplo para pressões salariais.

O ONS informou ainda que o número de vagas caiu no maior ritmo desde o início do ano, e que empresas menores continuam indicando que podem reduzir contratações diante do aumento dos custos trabalhistas.

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Após a divulgação, a libra teve leve alta frente ao dólar. Investidores seguem apostando que o BoE elevará a taxa básica em novembro, hoje em 3,75%.

Para Suren Thiru, economista do Institute of Chartered Accountants, os números "praticamente selam" uma alta no mês que vem, por sugerirem que as condições do mercado de trabalho não estão fracas o suficiente para ajudar a trazer a inflação de volta ao controle. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado