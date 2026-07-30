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ECONOMIA

Desemprego fica em 5,4% no trimestre até junho de 2026, afirma IBGE

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 09:16:00 Editado em 30.07.2026, 09:24:03
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A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% no trimestre móvel encerrado em junho de 2026, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio em linha com a mediana das estimativas encontrada em pesquisa Projeções Broadcast, após 5,6% no trimestre móvel encerrado em maio. As expectativas eram de 5,3% a 5,6%.

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Em igual período de 2025, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 5,8%. No trimestre móvel encerrado em maio de 2026, a taxa de desocupação estava em 5,6%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.738,00 no trimestre encerrado em junho. O resultado representa alta de 2,8% em relação ao mesmo trimestre de 2025.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 380,3 bilhões no trimestre encerrado em junho, alta de 3,6% ante igual período do ano passado.

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