Desemprego em países da OCDE fica em 5%, perto de mínima histórica; emprego bate recorde

A taxa de desemprego média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou em 5% em agosto de 2026, praticamente estável e apenas 0,2 ponto porcentual acima da mínima histórica registrada em junho de 2023, segundo relatório divulgado pela entidade nesta quinta-feira.

A OCDE também informou que, no segundo trimestre de 2026, a taxa de emprego atingiu recorde de 70,4% e a taxa de participação na força de trabalho também renovou máxima, a 74,2%. Apesar dos recordes, ambos os indicadores avançaram apenas 0,1 ponto porcentual ou menos ante o trimestre anterior, mantendo-se amplamente estáveis na comparação anual.

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Em agosto, as taxas de desemprego permaneceram praticamente inalteradas em 20 países da OCDE, assim como na União Europeia (6,1%) e na zona do euro (6,4%). Houve alta do desemprego em sete países, com destaque para a Colômbia, enquanto quedas foram observadas na Dinamarca, Finlândia, Grécia, Israel e Turquia.

Entre os jovens de 15 a 24 anos, a taxa de desemprego da OCDE subiu para 11,3% em agosto, de 11% em julho, ampliando o diferencial em relação aos trabalhadores com 25 anos ou mais.